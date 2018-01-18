Samsung Özçekim Kamerasını Ekranın Altına Yerleştirecek

Parmak izi okuyucuları çerçeve kalınlığını düşürmek için telefonun arkasına alındılar ancak yeni tasarımlarla birlikte bunların ekranın altına yerleştirilmesi mümkün hale geldi. Özçekim kamerasını telefonun arkasına koyamazsınız ancak bunlar iPhone X ve Essential Phone gibi telefonlarda ön yüzde çentiklerin oluşmasına sebep oluyorlar. Peki kameralar da parmak izi okuyucuları gibi ekranın içine yerleştirebilir mi?

Samsung’un aldığı bir patent böyle bir cihaza işaret ediyor. Hatta bir adım öne giderek hoparlör (earpiece), kulaklık girişi ve ortam ışığı sensörleri dahi ekranın altına konumlandırılmış. Xiaomi Mi Mix (çerçevesiz tasarıma ilk geçenlerden) ekranın içerisine yerleştirilmiş bir hoparlör taşıyordu.

Mix ayrıca alt tarafta özçekim kameraya sahipti, ancak kullanıcının favori pozisyonu olmadığı aşikar. Bu patent ise geleneksel yerleşim şekillerine işaret ediyor ve teoride eğer kamera ekrandan görüntü alabiliyorsa ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilmeli. Bu ayrıca video görüşmelerde yaşanan kişinin gözlerine mi yoksa kameraya mı bakma problemini ortadan kaldırıyor.

Ancak henüz kimse böyle bir kamera üretmedi. Daha önce alınan bir patentte (Samsung, Apple, LG ve diğerleri tarafından referans edilen) yüksek tazeleme oranlı bir transparan OLED’in bahsi edilmişti. Cihaz ekranı açıp kapatarak ekranın aktif olmadığı anlarda kameranın görüntü almasını sağlıyor.