Duruma bakılırsa artık WhatsApp‘tan gelen YouTube Videolarını Küçük Pencerede İzlemek mümkün olacak. Faaliyetlerini Facebook bünyesinde sürdüren en popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumundaki WhatsApp’ın iOS versiyonu güncellendi. Uygulama artık sevilen video paylaşım sitesi YouTube ile entegre edilmiş durumda. WhatsApp’tan paylaşılan YouTube videolarını uygulamadan çıkmadan izleme imkanı sunan v2.18.11 versiyon numaralı uygulama App Store mağazasından indirilebiliyor. WhatsApp’ın yeni versiyonunda YouTube entegrasyonu dışında küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de yapılmış.

WhatsApp: YouTube Videolarını Küçük Pencerede İzlemek

Bu yeni özellik esasında geçtiğimiz yıldan bu yana test ediliyordu. YouTube entegrasyonu hakkındaki ilk haber WhatsApp güncellemeleri ile ilgili sızıntılar paylaşan WABetaInfo web sitesinde paylaşılmıştı.

WhatsApp’ta normalde bir arkadaşın paylaştığı YouTube videosuna dokunulduğunda WhatsApp kapanıyor ve YouTube uygulaması açılıyordu. Artık iPhone’da WhatsApp’tan gelen YouTube videolarına dokunulduğunda uygulama kapanmıyor. Hatta videoyu Picture-in-Picture modunda, yani küçük pencere ile izlerken WhatsApp’ı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Picture-in-Picture modunda video yüzen bir pencerede beliriyor ve burada oynatma, duraklatma, pencereyi kapatma, tam ekran görünümü gibi seçenekler sunuluyor. Video penceresini yeniden boyutlandırma imkanı var. Pencerenin ekrandaki konumu da kolayca değiştirilebiliyor.

Bu özellik yalnızca WhatsApp’tan alınan videolar için geçerli. Ama videonun size başkası tarafından gönderilmesi gerekiyor. Yani siz arkadaşınızla paylaştığınız bir videoyu Picture-in-Picture modunda izleyemiyorsunuz, yalnızca size gönderilen videoları bu şekilde izleyebilirsiniz. Özelliğin şu anda sadece iOS platformunda geçerli olduğunu ifade edelim.

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