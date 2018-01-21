Casper VIA M2, özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatı sayesinde kullanıcılarının yüzünü güldürmüştü. Bu yazımızda Casper VIA M2 QFIL Kullanımı ve ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de bu adımları uygulayarak, telefonunuza Custom veya Stock ROM paketlerini yükleyebilirsiniz. İşlemler öncesinde kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.

İndirmeniz gerekenler

QFIL programını buradan indirebilirsiniz.

Buraya tıklayarak, ROM dosyanızı bulabilirsiniz.

Hazırlık

Casper VIA M2’nizi bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama modunun aktif olması gerek. Öncelikle Ayarlar menüsünden Telefon hakkında kısmına girin ve Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerini etkinleştirmiş olun. Şimdi ise Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri bölümünde yer alan USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden QFIL programını indirin ve kurulumunu gerçekleştirin.

Casper VIA M2 QFIL Kullanımı ve ROM Yükleme

İlk adımda telefonunuzun sağ tarafında yer alan Güç tuşunu kullanarak kapanmasını sağlayın.

Şimdi ise, QFIL programını açın. Select Build Type bölümündeki Flat Build seçeneğini seçin.

Sonrasında sağ tarafta yer alan Browse butonuna tıklayarak, ROM klasörünüz içerisinden prog_emmc_firehouse_8916.mbn adlı dosyayı seçin.

Alt kısma gelerek Load XML butonuna tıklayın. Bunun sonucunda karşınıza çıkan pencerede, önce rawprogram0.xml dosyasını ve sonra patch0.xml dosyalarını seçin.

Telefonunuzu Ses kısma tuşuna basılı tutarak USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Son olarak, Casper VIA M2 ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna tıklayın.

Eğer işleminiz başarıyla sonlandıysa, programın Status kısmında Download Succeed yazısını görebilirsiniz. Finish Download yazısı ile birlikte USB kablonusu bilgisayardan çıkartabilirsiniz. Konu ile ilgili sormak istediğiniz noktaları, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.