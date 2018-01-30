Android telefonunuzda fotoğraflara kısa sürede, küçük boyutlu uygulamalarla istediğiniz görünümü kazandırabilirsiniz. Az sonra bu listemizde bahsedeceğimiz, fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırma uygulamalarıyla fotoğraflarınıza keskinlik ve parlaklık katabilir, arka planı bulanıklaştırarak özneyi ve nesneyi ön plana çıkartabilirsiniz.

Android’de Fotoğraflarda Arka Planı Bulanıklaştırmak İçin En İyi Dokuz Uygulama

1- DSLR Camera Blur Background

DSLR Camera Blur Background, Google Play Store‘dan indirilebilen ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Bu uygulama ile fotoğraflarınızın arka planını bulanıklaştırabilir, fotoğraflara bokeh etkisi yaratabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

2- Snapseed

Snapseed‘i kullanarak fotoğraflarınızın daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Fotoğraf düzenleme aracı Snapseed’de fotoğraflarınıza keskinlik ve parlaklık katabilir, arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Uygulama birbirinden farklı 29 tane efekt bulunuyor. Bu efektleri kullanarak fotoğraflarınıza ayrı bir bakış açısı kazandırabilirsiniz.

Snapseed’i indirmek için buraya tıklayın.

3- AfterFocus

Fotoğraflarınızda belirginleştirmek istediğiniz özneleri AfterFocus‘u kullanarak ön plana çıkartabilir, fotoğrafın arka planında bokeh etkisi oluşturabilirsiniz.

AfterFocus’u indirmek için buraya tıklayın.

4- Insta Bokeh

Fotoğraflara bokeh etkisi uygulamak için geliştirilmiş ücretsiz bir Android uygulaması olan Insta Bokeh’te fotoğraflarınızda çeşitli efektler kullanabilirsiniz. Bokeh etkisi yaratacağınız fotoğrafın üzerine metin de ekleyebilirsiniz.

Insta Bokeh‘i Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

5- Camera Zoom FX

Camera Zoom FX, çok kapsamlı kamera uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullanarak telefonunuzda profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Camera Zoom FX’i kullanarak fotoğraf çekerken ISO değerini ve kameranın örtücü hızını ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf çekmekle sınırlı kalmayıp video da çekebileceğiniz bu uygulamada fotoğraflarınızı da düzenleyebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

6- Real Bokeh

Real Bokeh, Google Play Store‘dan 2.55 TL’ye indirebileceğiniz fotoğrafçılık uygulamasıdır. Uygulamayı kullanarak fotoğraflarınıza bokeh etkisi verebilirsiniz ve fotoğraflarınızın üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

7- Photographer’s Companion

Fotoğraflarını detaylı bir şekilde düzenlemesi için Photographer’s Companion uygulaması kullanıcılarına, derin ayrıntılar yer alan bir uygulama ara yüzü sunuyor. Bu uygulamayı kullanarak fotoğraflar üzerinde değişiklikler yapabilir, fotoğrafın arka planını istediğiniz kadar bulanıklaştırabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

8- PhotoDirector Photo Editor

PhotoDirector‘da fotoğraflarınızı hızlıca ve kolayca düzenleyebilirsiniz. Fotoğraflarınıza istediğiniz görünümü kazandırabileceğiniz bu uygulamada arka planı da bulanıklaştırabilirsiniz.

Uygulamayı Google Play Store’dan indirmek için buraya tıklayın.

9- Bokeh Photo Blender Camera

Bokeh Photo Blender Camera uygulamasını kullanarak, fotoğraf çekebilir, çektiğiniz fotoğraflarını düzenleyebilirsiniz. Uygulamayı kullanarak çektiğiniz fotoğrafları düzenleyebildiğiniz gibi galeride yer alan fotoğraflarınızı da düzenleyebilir, fotoğrafa bokeh efekti verebilirsiniz.

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

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