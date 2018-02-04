AMOLED ekrana sahip akıllı telefonunuzun ana ekranına birbirinden farklı ve güzel duvar kağıtlarıyla güzel bir görünüm kazandırabilirsiniz. AMOLED ekranlar için özel tasarlanmış duvar kağıtlarını akıllı telefonunuzun kilit ekranı ve duvar kağıdı yapmak isterseniz yazımızı okumaya devam edin…

Android’de AMOLED Ekranlar İçin Duvar Kağıtları

AMOLED ekran teknolojisiyle donatılmış akıllı telefonunuzun ana ve kilit ekranı için özel tasarlanmış duvar kağıtları Liquify Walls‘ta bulunuyor. Liquify Walss, ücretsiz bir Android uygulamasıdır ve Google Play Store‘dan indirilebilir. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Liquify Walls’ı indirdikten sonra uygulamayı açın ve uygulama ana ekranını sağa kaydırarak, AMOLED ekranlar için özel tasarlanmış duvar kağıtları arasında gezinin. Telefon ana ekranına uygulamak istediğiniz duvar kağıdının üzerine dokunun ve duvar kağıdını ayarlamak için ekranın sağ alt köşesinde yer alan fırça simgesine dokunun. Duvar kağıdını kilit ekranına mı yoksa ana ekrana mı uygulamak istediğinizi belirleyin.

Duvar kağıtlarının üzerindeki kalbe dokunarak, duvar kağıtlarını Favoriler‘e ekleyebilir, duvar kağıdını değiştirmek istediğiniz zaman, Favoriler’e eklediğiniz duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz. Favoriler’e gitmek için uygulama ana ekranının sol üst köşesindeki üç çizgiye dokunun.

Duvar kağıdı olarak uygulamak istediğiniz duvar kağıdını, duvar kağıdı olarak uygulamadan önce telefon ana ekranında görüntüleyebilirsiniz. Duvar kağıdını, telefonun ana ekranında görmek için duvar kağıdının üzerine dokunun ve ekranın sağ alt köşesinde, fotoğrafta ok işareti ile gösterdiğimiz simgeye dokunun. Böylece, fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamadan önce telefonun ana ekranında nasıl durduğunu görebilirsiniz.

AMOLED ekranlara özel tasarlanmış duvar kağıdı seçeneklerini artırmak istiyorsanız, uygulamanın güncellemelerini yapmayı unutmayın.

AMOLED ekranlı akıllı telefonunuzu sürekli açık tutmak istiyorsanız da buraya tıklayarak sizler için hazırladığımız rehberimize göz atın.

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