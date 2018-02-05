Android telefonunuzda, listemizde yer verdiğimiz en iyi emülatör uygulamaların yardımıyla düşük boyutlu bilgisayar oyunlarını oynayabilirsiniz. Rehberimizde yer vereceğimiz emülatör uygulamalarını kullanarak, belki de çocukluk döneminizde oynadığınız eski grafikli ama oynaması bir o kadar zevkli olan retro oyunların heyecanını telefonunuzda yaşayabilirsiniz. Nintendo ve Atari gibi oyun konsollarında oynanan küçük bitli oyunları akıllı telefonunuzda oynamak oldukça güzel bir deneyim olacak!

Emülatör uygulamalarını kullanabilmek için Root erişimine gerek yoktur. Uygulamaları Google Play Store‘dan ücretsiz bir şekilde akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. ROM ve Zip gibi dosyaları destekleyen emülatör uygulamalarına oyun dosyaları ekleyerek akıllı telefonunuzda retro oyunlar oynayabilirsiniz.

En iyi emülatör uygulamalarını akıllı telefonunuza indirerek retro oyunları oynamak için yazımızı okumaya devam edin…

Android’de En İyi Yedi Emülatör Uygulaması

1- Arcade Games

Arcade Games uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek retro oyunların moda olduğunu döneme yolculuk yapabilirsiniz. Uygulamada oyunu oynamak için herhangi bir özel konsola ihtiyaç duyulmaz. Oyun ekranında yer alan butonlarla oyundaki karakterinizi yönlendirebilir, oyun karakterinize çeşitli talimatlar verebilirsiniz.

Uygulamayı Google Play Store’dan akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- 2P NES Emulator

Birbirinden farklı 20 retro oyunu tek bir emülatörde oynayabilirsiniz. 2P NES Emulator‘un içinde yer alan bu oyunları, oyun ekranında bulunan butonlarla oynayabilirsiniz. Uygulamada çoklu oyuncu özelliği olduğunu da hatırlatalım!

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

3- MegaN64

MegaN64, Nintendo oyunlarını akıllı telefonlarda çalıştırır. Sorunsuz ve hızlı bir şekilde retro oyunlarını akıllı telefonunuzda oynayabilirsiniz. Uygulamayı çalıştırmak için SD karta oyun dosyalarını yerleştirmeniz gerekir.

Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

4- RetroArch

Tüm oyun konsollarında desteklenen retro oyunları, RetroArch isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirerek oynayabilirsiniz. Ekranda yer alan butonları kullanarak retro oyun keyfini yaşayabilirsiniz.

Uygulamayı indirerek buraya tıklayın.

5- GENPlusDroid

GENPlusDroid uygulaması ile akıllı telefonunuzda retro oyunların zevkini yaşayabilirsiniz. Street Fighter, Sonic gibi retro oyun dönemine damga vuran oyunları telefonunuzda oynamak isterseniz GENPlusDroid’i akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

6- NDSBoy

NDSBoy‘u kullanarak retro oyun deneyimini sorunsuz bir şekilde akıllı telefonunuzda yaşayabilirsiniz. Uygulama, ROM, ZIP, RAR ve 7Z dosyalarını destekler.

NDSBoy’u akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

7- ClassicBoy

ClassicBoy‘u kullanarak, retro oyunları oynayabileceğiniz gibi retro oyun ekranını özelleştirebilir, oyun ekranını en iyi oynayabilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

ClassicBoy’u Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Bu tür emülatör uygulamalarının çoğu oyunu kendi içerisinde bulundurmaz. Emülatör uygulamalarında retro oyun zevkini yaşamak için uygulamaya oyun dosyalarını yüklemeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınızda, Android uygulamalarını çalıştırabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız, Bilgisayarda Android Uygulamalarını Çalıştırma başlıklı rehberimize buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Android’de En İyi Yedi Emülatör Uygulaması ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.