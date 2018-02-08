Huawei Honor 9 ve Honor 8 Pro EMUI 8.0 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Geçtiğimiz ayın ortalarında Honor 8 akıllı telefonun bazı yazılımsal ve donanımsal limitlemeler nedeniyle Android Oreo / EMUI 8.0 güncellemesini almayacağı yönünde haberler çıkmıştı. Sosyal medyada bazen yanlış bilgiler hızla dolaşıma girebiliyor. Zaten bu haberlerin yayınlanmasından bir süre sonra Honor cephesinden açıklama geldi ve aralarında Honor 8’in de olduğu dokuz akıllı telefonun EMUI 8.0 güncellemesini alacağı belirtildi.

Honor Fransa Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda Honor 9 ve Honor 8 Pro akıllı telefonlar için Android Oreo / EMUI 8.0 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Huawei Honor 9 ve Honor 8 Pro EMUI 8.0 Güncellemesi

Aynı tweet’te Honor 7X ve Honor 8 akıllı telefonların da güncellemeyi alacağı tarih ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Duruma bakılırsa bu cihazlar EMUI 8.0 güncellemesini yılın ikinci çeyreğinde alacak.

Güncellemeyle birlikte akıllı telefonlarda stabilite artırılıyor ve pil ömrü konusunda iyileştirmeler sağlanıyor. EMUI arayüzünün de görünümünün iyileştirildiği ve daha iyi bir kullanım deneyimi sunduğu belirtilmiş.

Yeni yapay zeka özellikleri Kirin 970 yongaseti ve onun Neural Processing Unit / Nöral İşlem Birimi ile otomatik fotoğraf sahne algılaması, anlık çeviri, otomatik arayüz optimizasyonu gibi kazanımlar sağlıyor.

Bu arada Honor 8 akıllı telefonun gerçekten Oreo güncellemesini alıp almayacağı yönünde şüpheler de var. Cihaz EMUI 8.0 arayüz güncellemesini alsa da işletim sistemi versiyonu Android Nougat’ta kalabilir. Bu konu henüz netleşmiş değil, Honor cephesinden açıklama gelince durum netlik kazanacak.

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