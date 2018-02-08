Motorola Moto Z’ye Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sektörün önde gelen akıllı telefon üreticilerinden olan ve faaliyetlerini Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola’nın 2016 yazında kullanıcılarla buluşturduğu Moto Z akıllı telefon üst düzey donanımsal özelliklere sahip bir ürün. Kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkan akıllı telefon daha sonra Android 7.1.1 Nougat güncellemesini aldı. Cihazın Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı bilinmekte.

Moto Z akıllı telefonda TWRP recovery yükleyip root erişimini sağladıysanız Lineage ekibinin hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM ile Android 8.1 Oreo işletim sistemine hemen geçebilirsiniz.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto Z’ye Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin cihazı garanti kapsamından çıkaracağını belirtelim.

Moto Z 2018’de Android 8.0 Oreo güncellemesini resmi olarak alacağı için yalnızca Android 8.1 Oreo custom ROM’u yüklemek amacıyla TWRP recovery yükleyip root atmanızı tavsiye edemeyiz. Fakat cihazınız zaten root’luysa ve custom ROM denemeyi seviyorsanız Lineage OS 15.1’i yükleyebilirsiniz.