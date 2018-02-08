Android telefonunuzda müzik dinlerken aynı anda şarkı sözlerini de görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak için yazımızı okumadan önce muhtemelen şarkının bir bölümünde sözleri unuttuğunuz için takılıp kalıyordunuz. Android telefonunuza indirebileceğiniz, müzik dinlerken şarkı sözlerini de gösteren uygulamaları merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin…

Müzik Dinlerken Şarkı Sözlerini de Gösteren En İyi Üç Uygulama

1- QuickLyric

Müzik dinlerken aynı anda şarkıya eşlik etmek isterseniz, şarkı sözlerini müzik dinlediğiniz ekranda görüntüleyebileceğiniz uygulama QuickLyric, Google Play Müzik, Apple Müzik, Spotify gibi müzik çalar uygulamaları da desteklemektedir.

Bu uygulama, telefonda oynattığınız şarkıyı algılar ve şarkının sözlerini görüntüler. Karaoke hayranları için müthiş bir uygulama olan QuickLyric’i ücretsiz olarak Google Play Store‘dan indirebilirsiniz.

Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- Genius – Song Lyrics

Genius – Song Lyrics, neredeyse dünyadaki tüm şarkıların sözlerini koleksiyonunda depoluyor. Bu uygulamayı akıllı telefonunuza indirerek müzik dinlediğiniz esnada şarkı sözlerini telefon ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Bu uygulamanın bir diğer güzel yanı, şarkı sözlerinde herhangi bir kelimeye tıkladığınızda o kelimenin şarkıda ne anlam ifade ettiğini görüntüleyebilirsiniz. Bu açıklamalar genelde kullanıcılar tarafından eklenmektedir.

Uygulamayı ücretsiz olarak Google Play Store‘dan buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

3- Lyrics Mania

Lyrics Mania, iki güzel özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden bir tanesi şarkı sözlerini görüntüleme bir diğeri ise bir ortamda çalan müziği dinleyerek algılama. Lyrics Mania’yı kullanarak telefonunuzda müzik dinlerken şarkı sözlerine göz atabilirsiniz. Bir ortamda ismini hatırlayamadığınız veya çok beğendiğiniz şarkıyı Lyrics Mania’nın yardımıyla bulabilirsiniz.

Uygulamayı Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

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