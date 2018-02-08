Samsung, Galaxy J3 Star ve Galaxy J7 Star İsimlerini Patentledi

Samsung, Galaxy akıllı telefonlarını üç ana kategoride sınıflandırıyor: S, amiral gemisi cihazları için, A orta üstü orta sınıf telefonlar için ve J serisi alt orta sınıf modeller için kullanılıyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne göre, üçüncü aile Galaxy J3 Star ve Galaxy J7 Star ile daha da büyümek üzere.

“Star” eki Pro, Prime, Max, Ace ve Nxt gibi diğer alt serilere de katılacak. Her iki telefon da henüz duyurulmadı ancak yıldızlı takma isimler genelde biraz daha gösterişli olduğundan, J3 Star ve J7 Star’ın vanilya J serisi modellerinden daha üst bir noktaya konumlanmasını bekliyoruz.