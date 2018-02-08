Samsung Galaxy S4 Active’e Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un 2013 yazında kullanıma sunduğu, su ve toza karşı dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan Galaxy S4 Active akıllı telefon Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla geliyordu. Cihaz son olarak Android 5.0.1 Lollipop versiyonuna güncellenmişti.

Galaxy S4 Active’e TWRP recovery yüklenip root atıldığı takdirde Lineage geliştirici ekibinin hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM çözümü ile Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonunu kullanmak mümkün.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili yeterli bilgi yok. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da çeşitli sorun ve eksikleri olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy S4 Active’e Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.