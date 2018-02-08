Samsung Galaxy S7 edge Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili sürpriz bir gelişme oldu. Vietnam’dan yayın yapan AndroidU web sitesi Galaxy S7 edge akıllı telefonun Android Oreo işletim sistemi güncellemesini almaya başladığını duyurdu. Güncelleme ile birlikte firmanın 2016 yılında kullanıma sunduğu Galaxy S7 edge’e Samsung Experience 9.0 arayüzü de kazandırılıyor.

Samsung Galaxy S7 edge Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Güncellemenin Samsung geliştirici ekibi veya bağlantılı departmanlardan birisinde yapılan bir hata sonucu yanlışlıkla dağıtılmaya başlanabileceği konuşuluyor. Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonlar için Oreo Beta programının devam ettiği düşünüldüğünde böyle düşünmek doğal. Diğer taraftan geçmişte birçok akıllı telefon modeli için güncellemelerin ilk olarak Vietnam’da boy gösterdiğini de biliyoruz.

AndroidU internet sitesinin paylaştığı ekran görüntülerine bakılırsa güncellemenin paket boyutu 1.4 GB seviyesinde. Güncellemenin ardından cihaz G935FXXU2ERB2 yazılım versiyonuna terfi ediyor.

Samsung’un Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Android Oreo güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyordu fakat güncelleme bu kadar erken beklenilmiyordu. Güncelleme önümüzdeki haftalardan itibaren diğer ülke ve bölgelerde de dağıtılmaya başlanacak mı ya da hata sonucu erken dağıtıma girmesi durumu mu yaşandı bilemiyoruz fakat durum kısa zaman içerisinde netleşecektir.

Galaxy S7 edge akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda sekiz çekirdek işlemcili Exynos 8890 Octa yongası, 4 GB RAM, 32 / 64 / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü f/1.7 selfie kamerası ve 3600 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler bulunuyor.

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