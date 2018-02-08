Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili çok önemli bir gelişme var. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, amiral gemisi konumundaki akıllı telefon modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesini dağıtmaya başladı. Duruma bakılırsa güncellemeye ilk etapta Almanya’daki kullanıcılar erişebiliyor.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtımda

Bilindiği gibi Samsung bu iki akıllı telefon için bir süredir Android Oreo Beta programını devam ettiriyordu. Birkaç Beta güncellemesinin yayınlanmasının ardından stabil final versiyonunun dağıtılmaya başlanması kararı alındı. Güncelleme şu anda Almanya’da cihazlara ulaşmaya başlıyor demiştik, diğer ülke ve bölgelerde de önümüzdeki haftalarda cihazlara güncelleme bildirimi ulaşmaya başlayacaktır.

Android Oreo güncellemesiyle birlikte akıllı telefonlara Samsung Experience 9.0 arayüzü de geliyor. Yeni klavye, iyileştirilen Bixby, ekran için renkli lens, Şubat ayı Android güvenlik yamaları gibi yenilikler de bizlerle olacak.

Samsung Galaxy S8 akıllı telefonun 5.8 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2960 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda sekiz çekirdek işlemcili Exynos 8895 Octa yongası, 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/1.7 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi donanımsal özellikler var.

Galaxy S8+ modelinde ekran genişliği 6.2 inç, çözünürlük değişmiyor. Bu modelin 6 GB RAM ve 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi içeren bir varyantı da var. Pil kapasitesi ise 3500 mAh.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.