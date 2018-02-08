Samsung Galaxy S8 İçin Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başladı

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazları için çok beklenen Android 8.0 Oreo güncellemesi için dağıtıma başladı. Sürüm SM-G955XXU1CRAP şu anda Almanya’da piyasaya sürülüyor.

Güncelleme ilk önce beta programında olanlar için yayınlanacak ve ardından diğer kullanıcılara gönderilecek. Benzer şekilde Almanya’dan diğer bölgelere doğru yol alacak. Sıradaki bölgenin neresi olduğu bilinmese de önemli olan şey Google’ın Oreo’yu yayımlamasından bu yana neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen S8’in nihayet güncellemeye kavuşması.

Oreo ile bir önceki yazıda bahsettiğimiz gibi yeni Samsung Experience 9.0 da gelecek. Güncelleme yeni bir klavye, geliştirilmiş Bixby, ekran için renkli lens ve daha fazlasını içeriyor. Güncelleştirme şubat güvenlik yamasına da sahip.