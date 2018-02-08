Telefonunuz herhangi bir nedenden dolayı açılmıyor veya brick olmuş olabilir. Bu yazımızda Turkcell T40 Stock ROM yükleme işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak telefonunuzu yeniden kullanmaya devam edebilirsiniz. İşlemler sonrası alabileceğiniz hata ve sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu da unutmayın.

İndirmeniz gerekenler

update.zip dosyasını indirmek için buraya tıklayın.

Hazırlık

Telefonunuzun şarjının %50’nin üstünde olmasına dikkat edin. Bu sayede işlemler sırasında kapanarak sorun yaşamanızı önler.

Bilgisayara takıldığında telefonunuzun algılanması için USB hata ayıklamasının açık olması gerek. Öncelikle Turkcell T40’ın Ayarlarına girerek Telefon hakkında kısmına erişin. Ardından Derleme numarası yazan seçeneğe gelerek 6-7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif olacaktır. Geri tuşuna basın ve Ayarlara geri dönün. Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz update.zip dosyasını indirin.

Telefonunuzu bağladıktan sonra update.zip dosyasını telefonunuzun hafıza kartına aktarın.

Turkcell T40 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Güç tuşunu kullanarak Turkcell T40’ın kapanmasını sağlayın.

Sonrasında ise, Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak telefonunuzun Recovery Mode’a girmesini bekleyin.

Recovery Mode ekranı geldiğinde, Ses kısma tuşu ile apply update from external storage seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda update.zip seçeneğine gelin ve Güç tuşuna basın.

Yükleme işleminiz tamamlandıktan sonra Install from sdcard complete diye bir yazı gelecektir.

Bunun ardından telefonunuzu yeniden başlaması için reboot system now seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın. Konu hakkında yardıma ihtiyacınız olursa, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.