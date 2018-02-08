Telefonunuz eğer açılmıyorsa veya Turkcell logosuna kalıyorsa, çözümü belli. Bu yazımızda Turkcell T50 Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Telefonunuza Stock ROM yüklemesi yaparak, yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Anlatacağımız adımlar sonrasında alabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

İndirmeniz gerekenler

Buraya tıklayarak update.zip dosyasını indirebilirsiniz.

Hazırlık

Turkcell T50’nin şarj değerinin %50’nin üstünde olmasına özen gösterin. Bu sayede işlemler sırasında kapanmaz ve sorun yaşamanızı önler.

Bilgisayara takıldığında telefonunuzun algılanması için USB hata ayıklamasının açık olması gerek. İlk önce telefonunuzun Ayarlarına girerek Telefon hakkında kısmına erişin. Ardından Derleme numarası yazan seçeneğe gelerek 6-7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif olacaktır. Geri tuşuna basın ve Ayarlara geri dönün. Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden update.zip dosyasını bilgisayarınıza indirin.

Ardından telefonunuzu USB kablo ile bilisayara bağlayarak, update.zip dosyasını hafıza kartına aktarın.

Turkcell T50 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Güç tuşundan yardım alarak Turkcell T50’yi kapatın.

Ardondan Ses kısma + Güç tuşuna basılı tutun. Turkcell logosu geldiğinde parmaklarınızı tuşlardan çekebilirsiniz.

Telefonunuz Recovery Mode’a geçince, Ses kısma tuşunu kullanarak apply update from external storage seçeneğine gelin. Güç tuşuna basarak onay verin.

Sonrasında update.zip seçeneğinin üstüne gelerek Güç tuşuna basın.

Son olarak, yükleme işleminiz bittiğinde Install from sdcard complete yazısını göreceksiniz. Bu yazı, işleminizin başarılı olduğu anlamına gelir.

Reboot system now seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuz yeniden başlayacaktır. İlk açılışta biraz geç açılabileceğini unutmayınız. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza iletebilmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.