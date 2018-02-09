256 GB Depolama Alanlı LG V30s MWC’de Ortaya Çıktı

LG’nin MWC’ye yeni bir V30 getireceğini duymuştuk. Yeni modelin LG V30s olarak adlandırılacağı, yapay zekaya ve LG Lens adı verilen özelliğe sahip olacağı ortaya çıktı.

V30 modelinde 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor ve bu LG V30+’ın iki katı; 64 GB olan taban modelin ise dört katı demek.

LG Lens’e gelince şirket tarafından geliştirilen görüntü tabanlı bir asistan. Örneğin bir fotoğraf çektiğinizde yapay zeka nesneyi tanıyor ve fiyatını arıyor. Lens metin tarayabiliyor (QuickTranslator gibi), çeviri yapıyor ve konum bazlı bilgiler verebiliyor. Aynı zamanda barkod ve QR kod tanımlama yapıyor.

LG V30’ların önce yaklaşık 920 USD’den Kore’de piyasaya çıkması bekleniyor.