Akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu halen daha Android Oreo güncellemesine kavuşmuş değil. Yaklaşık 8 ay önce yayınlanan Android Oreo, desteklendiği akıllı telefonlara getireceği yeni özelliklerle kullanıcıları meraklandırıyor. Güncellemeyi beklerken, Android Oreo ile gelecek özelliklere isterseniz biraz göz atalım…

Android Oreo İle Gelecek Özellikler

1- Bildirimleri Erteleme

İstemediğiniz bildirimleri Android Oreo ile erteleyebilirsiniz. Sizi rahatsız eden bildirimlerin bildirim panelinde bir süreliğine de olsa gözükmemesini sağlayabilirsiniz. Android Oreo’ya sahip akıllı telefonunuzda bildirimleri ertelemek için ilk olarak bildirim panelini açın ve bu panelde ertelemek istediğiniz bildirimi hafifçe sağa doğru kaydırın. Bildirimin yanında çıkan saat simgesine dokunun ve bildirimi ne kadar süreyle ertelemek istediğinizi seçin.

2- Picture in Picture

Picture in Picture özelliği, telefon ekranında aynı anda iki uygulama çalıştırabilirsiniz. Örnek verecek olursak, YouTube’da bir video izlerken aynı anda Notlar uygulamasını açıp not alabilirsiniz. Android Oreo, bu özelliği ile kullanıcılarını kendine hayran bırakabilir!

3- Temalı Oynatma Kontrolleri

Google Play Müzik‘te uzun süredir görsel bir güncelleme yapılmadı. YouTube veya Google Chrome‘da müzik dinlerken bildirim panelini aşağı kaydırın ve oynatma kontrollerini görün. Artık renk, albüm kapağına veya video küçük fotoğrafına göre değişecektir.

4- Akıllı Metin

Android Oreo ile gelecek yeni özellikler arasında yer alan Akıllı Metin özelliği, bir metinden seçtiğiniz kelimenin ya da cümlenin neyle ilgili olduğunu algılar ve size yardımcı olur. Örneğin, bir yazıda geçen adresi kopyaladığınızda Akıllı Metin, dilerseniz Google Maps‘i metni seçtiğiniz ekrandan doğru açmanızı sağlar ve hemen adrese gider. Metinde geçen bir telefon numarasını seçtiğinizde ise Akıllı Metin bunu algılar ve telefon çevirisi yapmanız için telefon simgesini görüntüler.

Android Oreo İle Gelecek Özellikler ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.