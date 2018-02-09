ROOT SUCCEEDED yazısı geldiğinde, AVEA inTouch 3 Root atma işlemi sona erer. Telefonunuzu yeniden başlatın ve Superuser’ın yüklü olup olmadığını kontrol edin. Konu ile ilgili yorum, görüş veya mesajlarınızı bizlere bildirmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.

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