Bu yazımızda AVEA inTouch 3 Root atma işleminin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Telefonunuzun Rootlu hale getirilmesi sonucu Root izinleri gerektiren uygulamalara erişebileceksiniz. İşlem öncesi tüm kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.
İndirmeniz gerekenler
KingoRoot’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Hazırlık
Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını telefonunuza indirin.
Root programını telefonunuza kurabilmek için öncelikle Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek. Bunun için Ayarlar menüsüne girin ve Güvenlik kısmına erişin. Sonrasında ise, alt kısımda yer alan Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.
Telefonunuzun şarjının olup olmadığını kontrol edin. Batarya gücü değeriniz %50’nin üstünde olmalı.
AVEA inTouch 3 Root Atma
Öncelikle KingoRoot programını açın.
AVEA inTouch 3 Root atma işlemini başlatmak için aşağıdaki One Click Root butoununa basın.
Bu işlem biraz zaman alabilir. Ne kadar ilerleme kaydettiğinizi ekranda yer alan yüzdelik gösterimden takip edebilirsiniz.
ROOT SUCCEEDED yazısı geldiğinde, AVEA inTouch 3 Root atma işlemi sona erer. Telefonunuzu yeniden başlatın ve Superuser’ın yüklü olup olmadığını kontrol edin. Konu ile ilgili yorum, görüş veya mesajlarınızı bizlere bildirmek için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.