Bu yazımızda AVEA inTouch 4 Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Avea inTouch 4, Qualcomm işlemcili bir telefon olduğu için QFIL programını kullanacağız. Anlatacağımız adımlar sonrasında alabileceğiniz hata veya sorunların, sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayın.

Hazırlık

Telefonunuzu bilgisayara bağlamadan önce AVEA inTouch 4’ün USB hata ayıklama seçeneğinin açık olması gerek. Bunun için: Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan seçeneğe art arda 7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçeneklerinin aktif olmasını sağlayın. Ardından Ayarlara geri dönerek, Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

İndirdiğiniz diğer arşivi ise, masaüstünüzdeki boş bir klasöre aktarın.

Pil gücü değerinizi kontrol edin ve en az %50 olmasına özen gösterin.

İndirmeler

QFIL programını buradan indirebilirsiniz.

ROM dosyasınızı indirmek için buraya tıklayın.

AVEA inTouch 4 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Güç tuşunu kullanarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Ardından kurulumunu tamamlamış olduğunuz QFIL programını açın. Sol üstteki Select Build Type bölümünde yer alan Flat Build seçeneğini seçin.

Sonrasında ise, ROM dosyalarınızı seçebilmek için sağ tarafta bulunan Browse butonuna tıklayın. Klasörde yer alan .mbn uzantılı dosyayı seçerek işleme devam edin.

Şimdi ise, Load XML butonuna tıklayın. Karşınıza gelen pencerelerde rawprogram0.xml ve patch0.xml dosyalarını seçin.

Telefonunuza dönerek, Güç tuşma + Ses kısma tuşuna basılı tutarak USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Son olarak, Avea inTouch 4 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna tıklayın.

Eğer başarılı olursanız, Status kısmına Download Succeed ve Finish Download yazıları gelecektir. Bunun ardından USB kablonuzu bilgisayardan çektikten sonra telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili yardım almak istiyorsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.