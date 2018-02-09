General Mobile GM 5’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google’ın Android One projesi çerçevesinde kullanıma sunulan General Mobile GM 5 akıllı telefon ekonomik bir cihaz ve giriş seviyesi donanımsal özelliklerle geliyor.

Esasında bu cihaz yakın zaman içerisinde Android Oreo güncellemesini alacak fakat siz akıllı telefona TWRP recovery yükleyip root attıysanız Lineage ekibinin geliştirdiği Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna hemen geçebilirsiniz.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili bilgi yok. TWRP recovery menüsündeki Backup seçeneğiyle tam bir nandroid yedeği alındığı takdirde önceki ROM’a geri dönme imkanı olacaktır. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

General Mobile GM 5’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

General Mobile GM 5 akıllı telefon yakın zamanda Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı için yalnızca Oreo’ya geçiş için bu denli uğraşmanızı tavsiye edemeyiz. Ancak akıllı telefona zaten TWRP recovery yükleyip root attıysanız Lineage OS 15 custom ROM’u deneyebilirsiniz.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

GM 5’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.