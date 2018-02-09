Honor 8 Pro Android Oreo Tabanlı EMUI 8.0 Alıyor

Huawei, Honor 8 Pro’nun EMUI 8.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme İngiltere’de geçen hafta ilk kez devreye sokuldu ve şimdi de Hindistan’da dağıtılıyor.

Güncelleme 2,81GB boyutunda ve onlarca değişiklik getiriyor, en önemlisi ise Android 8.0 Oreo’ya geçiş.

Ayrıca yeni EMUI, yeni bir navigasyon platformu, uygulama kısayolları, akıllı ipuçları, özel dosyalar ve klasörler için PrivateSpace, performansa yönelik AI tabanlı optimizasyonlar, 3D panorama modu, Vodafone VoLTE desteği ve daha fazlası.

Ayrıca görsel değişiklikler de var ve ocak güvenlik yamasını da içeriyor.

Diğer bölgelerdeki Honor 8 Pro kullanıcılarının güncellemeyi almadan önce birkaç hafta beklemesi gerekecek.

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