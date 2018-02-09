Apple iPhone açılmama sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. iPhone kullanıcıları zaman zaman cihazın açılmaması / yanıt vermemesi sorunu yaşayabiliyor. Sorunun kaynağına bağlı olarak herhangi bir ücret ödemeden / servise gitmeden yapabileceğiniz bir şeyler olabilir. Dilerseniz iPhone açılmama sorunu için olası sebepler ve çözüm yollarına daha yakından bakalım.

iPhone Açılmama Sorunu ve Çözümü

Isınma sorunu

iPhone aşırı ısınmış olabilir ve ekranda akıllı telefonun ısındığı için beklemeye alındığı uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu uyarıyı görmeyeceğiniz durumlar da olabilir.

Akıllı telefonunuzu güneşli ve sıcak bir günde doğrudan güneş ışınlarını alacak şekilde konumlandırdıysanız bu sorunla karşılaşmanız mümkün. Günümüzde cihazlar aşırı ısınma sorunlarında kendilerini otomatik olarak kapatabiliyor. iPhone’da da acil aramalar dışındaki özellikler devre dışı kalıyor ve cihazın soğuması için bekleniyor.

Isınma sorunu nedeniyle iPhone’u kullanamıyorsanız cihazı mümkünse gölgede ve serin bir ortamda bekletin. Buzdolabı ya da klimanın hemen önüne konumlandırmak gibi şeylerden kaçının.

Pil mi öldü?

iPhone’u açmaya çalışırken Lightning kablosunu takmanızı söyleyen bir uyarıyla karşılaşıyorsanız pilinizin ömrü sonlanmış olabilir. Bazen bu uyarıyı almanız mümkün olmayabilir.

Eğer iPhone’unuzda aşırı ısınma sorunu mevcutsa cihazı şarj etmeyi denemek yerine öncelikle soğumasını beklemenizde fayda var.

iPhone’unuz açılmıyorsa Lightning kablosu ve orijinal adaptör ile şarj etmeyi deneyin. Akıllı telefonun açılması biraz zaman alabilir. Bir süre şarj olması için bekleyin. Pil farklı kullanım senaryolarına göre değişiklik göstermekle birlikte özellikle cihazı satın aldıktan 1.5 – 2 yıl sonra sorun yaşatabilir.

Adaptör de mi sıkıntı var?

Cihaza Lightning kablosunu bağlamanıza rağmen Lightning kablosunu bağlamanız gerektiği uyarısını görmeye devam edebilirsiniz.

Adaptör ve özellikle kablolar kolaylıkla bozulabiliyor. Bundan şüpheleniyorsanız bir arkadaşınızdan düzgün çalıştığından emin olduğunuz kablo ve adaptör temin edin ve cihazın şarj olup olmadığını kontrol edin.

Açılış sırasında logoda takılma

Akıllı telefonunuz açılış sırasında Apple logosunda takılı kalabilir. Bu durumda bilgisayarınıza ve iTunes yazılımına ihtiyacınız olacak.

iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes cihazı tanıyorsa Summary sekmesini görüntüleyip Back Up Now seçeneğine tıklayın. Geri yükleme tamamlandığında Update seçeneğine tıklayarak cihazın yazılımını güncellemeyi deneyin.

iOS’in güncel versiyonunu kullanıyorsanız yeniden yükleme için Reinstall seçeneğine tıklayın. Prosedür tamamlandığında yedeği geri yükleme imkanına sahip olacaksınız.

iTunes iPhone’u tanımıyorsa cihazı recovery moduna alın. Kurtarma modu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Cihazın düşmesi veya darbe alması

Cihazın düşmesi, darbe alması veya sıvıya maruz kalması gibi durumlarda yapabileceğiniz pek bir şey yok, teknik servise başvurmanız gerekecek. Bu gibi durumların garanti kapsamının dışında olduğu unutulmamalı.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.