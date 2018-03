Apple, kısa bir süre önce iPhone‘ları yavaşlattığını duyurmuştu. Kullanıcıların haklı tepkisiyle karşılaşan Apple, o günden itibaren işin içinden nasıl çıkacağını düşünmekte. Bu konu hakkında şirketten henüz gönül rahatlatıcı bir açıklama gelmedi.

Siz de bir iPhone’a sahipseniz, iPhone’a hız testi yaparak cihazın hangi hızda çalıştığını öğrenebilir tedbirinizi alabilirsiniz.

iPhone Hız Testi Yapma

iPhone’a hız testi yaparak cihazınızın hangi hızda olduğunu görebilirsiniz. Bu testin sonucu, sizi yeni bir cihaz almaya yönlendirebilir. Çünkü çoğu iPhone kullanıcısı, bu testten sonra, cihazlarının hızından pek de memnun değil.

iPhone’uzun yavaş olup olmadığını öğrenmek için ücretli uygulamalar vardır. Eğer iPhone 6S ve üzeri modellerde bir iPhone’a sahipseniz hız testi yapmak için ücretsiz olarak SlowApple’a gidebilirsiniz. SlowApple, internet tarayıcısı üzerinden hız testi yapan bir uygulamadır. SlowApple’a gitmek için buraya tıklayın.

SlowApple’a girmeden önce telefonunuzun Düşük Güç Modu‘nda olup olmadığını kontrol edin. iPhone’unuz Düşük Güç Modu’ndaysa hız testinden yanlış sonuç alırsınız. Bu mod aktifse kapatmak için Ayarlar > Pil‘e gidin.

SlowApple’a girdikten sonra Git düğmesine dokunun ve hız testinin sonuçlanmasını bekleyin. Çıkan sonuç eğer 7-8 saniye ise telefonun hızı iyi, 9-10 saniye ise hızı orta, 11-12 saniye ise hızı oldukça kötüdür.

Yavaş iPhone İçin Çözüm Önerileri

iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus veya iPhone X kullanıcısı iseniz, telefonunuzun yavaş olduğunu hız testiyle de kanıtladıysanız bu sorunu ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey pil değişimi. Pil değişimi az önce saydığımız iPhone modelleri için geçerlidir.

Pil değişimini Apple’da yaptırabilir, yeni bir pille telefonunuzun tekrar eski hale dönmesini sağlayabilirsiniz. Pili değiştirmek için Apple yetkilileri ile görüşme yapmak için Apple Destek‘ten bir tarih ayarlayın. Apple yetkilileri ile görüşme yaptıktan sonra telefonunuzu, pil değişimi için Apple’dan aldığınız randevu saatinde ve gününde Apple mağazasına getirin. Apple Destek için buraya tıklayın.

