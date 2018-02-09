Apple iPhone’da silinen kısa mesajları kurtarmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. iPhone’unuzdaki verileri kaybetmeniz sizin için tam bir kabus olabilir. Önemli bilgiler veya anılar içeren kısa mesajları kaybetmeniz sizi hem maddi hem manevi olarak zarara uğratabilir. Tabii silinen SMS’leri kurtarmak için birkaç yol olabilir. Eğer iTunes ya da iCloud yedeği aldıysanız silinen verilerinizi geri yüklemeniz mümkün olabilir. Peki yedeğiniz yoksa ne yapacaksınız? Bu durumda üçüncü parti bir yazılıma ihtiyacınız olacak.

Wondershare firması tarafından geliştirilen dr. fone – Recover (iOS Data Recovery) yazılımıyla iPhone’dan silinen SMS’leri geri yükleme imkanınız var. Bu tip yazılımların kaybolan veriler için % 100 kurtarma garanti sunmadığını hatırlatalım.

iPhone: Silinen Kısa Mesajları Kurtarmak

Yazılım Windows ve Mac platformlarıyla uyumlu. Biz bu rehberi hazırlarken Mac versiyonunu kullandık ama Windows’ta da aynı aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır. Yazılımı buradan indirebilirsiniz.

Programı bilgisayarınıza yükledikten sonra çalıştırın ve arayüzde sol kısımda yer alan Recover seçeneğine tıklayın.

iPhone’unuzu Lightning kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlayın.

Yazılım akıllı telefonu tespit edince silinen dosyaları tarama işlemi için dilediğiniz dosya tiplerini seçebiliyorsunuz. Silinen SMS’ler için Deleted Data from the Device bölümünden Messages & Attachments‘ı işaretleyin. Ardından sağ alt kısımda yer alan Start Scan butonunu kullanın.

Tarama tamamlanınca kurtarılabilir durumdaki SMS’leri görebileceksiniz. Kurtarmak istediğiniz mesajları seçtikten sonra Export to Mac butonuna tıklayabilirsiniz.

Çok sayıda dosya / veri tipi için kurtarma işlemi gerçekleştirebilen yazılımın ücretsiz versiyonu ile ne yazık ki verileri elde etmek mümkün değil. Bunun için ücretli versiyonu (69.95 $ – Mac ve 59.95 $ – Windows) edinmeniz gerekiyor.

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