Xiaomi Mi 7 8 GB RAM’e Sahip Olacak

Xiaomi aralık ayında Mi 7’nin Snapdragon 845 çipseti ile MWC 2018’e ulaşacağını söyledi ancak bazı iddialara göre şirket duyuruyu erteledi ve onun yerine Mi Mix 2’yi getiriyor.

Nisan ayında çıkacak olan Mi 7’ye ait olduğu söylenen ekran görüntüsünde 8 GB RAM ve 4,480 mAh pile işaret ediliyor; Mi 6’nın 4/6 GB RAM ve 3.350 mAh bataryasına kıyasla büyük bir artış.

Diğer donanım özellikleri zaten bilinen Snapdragon 845 çipseti, çift kamera düzeneği (16 MP + 16 MP) ve FullHD+ çözünürlüklü 5.6 inç boyunda ekran olarak sıralanıyor. Dahili depolama alanı ise 128 GB.

Ekran görüntüsünde kullanıcı arabirimi sürümünün 30 Ocak 2018 yapı tarihli MIUI 8.1.30x olduğu görülüyor yani eski bir kullanıcı arayüzü birimi kullanılmamış.

Şirket bazı 5 yaşındaki Mi telefonlar dahil olmak üzere 40 kadar cihazı MIUI 9’a güncelledi, bu nedenle Mi 7’nin bundan başka bir şeyi çalıştırmasını beklemek doğru olmazdı.