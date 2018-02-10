Android‘li akıllı telefonlarda bağlantı kurulan Bluetooth cihazın pil seviyesini görmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla akıllı telefona bağlanan Bluetooth cihazının pil seviyesini öğrenme özelliği sunuluyor. Bu, esasında LG gibi bazı üreticiler tarafından özelleştirilmiş Android versiyonlarında bulunuyordu fakat stock Android’e yeni eklendi. Tabii her akıllı telefonda bu özellik yok ve şu anda Google’ın Pixel ve bazı Nexus modelleri dışında Android 8.1 Oreo güncellemesini alan bir cihaz da bulunmuyor. Bu akıllı telefonlar için de üçüncü parti bir uygulama mevcut. Android‘li akıllı telefonlarda bağlantı kurulan Bluetooth cihazın pil seviyesini görmek oldukça kolay.

Android: Bağlantı Kurulan Bluetooth Cihazın Pil Seviyesini Görmek

Android 8.1 Oreo versiyonunu çalıştıran akıllı telefonunuzda ilgili cihazla (Bluetooth hoparlör veya kulaklık gibi) bağlantı kurduktan sonra Settings menüsüne gidin ve Connect Devices‘a dokunun. Buradan Bluetooth‘a girin, bağlantı kurduğunuz Bluetooth cihazların listesini pil seviyeleriyle birlikte görebileceksiniz.

Android 8.1 Oreo kurulu Nexus 6P cihazımızda Bluetooth hoparlörün pil seviyesini görüntüleyemedik. Burada sıkıntı hoparlörde de olabilir, kesin bir şey söylemek zor. Siz Android 8.1 çalıştıran telefonunuzda sonuç alamadıysanız ya da akıllı telefonunuzda daha eski bir Android versiyonu kuruluysa BatON adlı Android uygulamasını yükleyebilirsiniz. Araç Google Play uygulama mağazasında bir süredir mevcut ve görevini başarıyla yerine getiriyor.

Bağlantı kurduğunuz Bluetooth cihazların pil seviyesini bildirim çubuğundan ya da doğrudan BatON uygulamasının arayüzünden öğrenebilirsiniz.

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