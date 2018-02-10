Android‘li akıllı telefonlar ve iPhone‘daki Instagram’da Profil Fotoğrafını Büyütmek ve İndirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. 2010 yılında hayatımıza giren Instagram o günden bu yana çok değişti ve yepyeni özellikler kazandı. Fakat uygulamada profil fotoğraflarını hala tam boyutta görme imkanı sunulmuyor. Bunun için Android ve iOS’te üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacınız olacak.
Android ve iOS: Instagram’da Profil Fotoğrafını Büyütmek ve İndirmek
Android’li akıllı telefonunuzda öncelikle Instagram uygulamasını açın ve profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını öğrenin.
Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Profy – Instagram Profile Picture Downloader uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.
Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Arayüzdeki kutucuğa profil fotoğrafını görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını girin. Show Picture butonuna dokunun.
Profil fotoğrafının hazır hale getirilmesi birkaç saniye alabilir.
Fotoğraf açıldığında indirmek isterseniz Download Picture butonunu kullanmanız yeterli olacaktır. Fotoğraf galerinize kaydedilecektir.
iOS işletim sistemli cihazlarda da benzer aşamaları izlemek gerekiyor. Tıpkı Profy uygulamasında olduğu gibi üçüncü parti uygulamada Instagram hesabınızla oturum açmanıza lüzum yok.
iOS kullanıcıları akıllı telefonlarına App Store uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Qeek for Instagram – Pic Zoom uygulamasını kurmalı.
Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve profil fotoğrafını görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını girin. Fullscreen seçeneğine dokunarak fotoğrafı tam boyda açabilirsiniz.
Uygulamada fotoğrafı indirme seçeneği yok fakat tam ekran görüntüledikten sonra ekran görüntüsü alabilirsiniz.
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