Android ve iOS: Instagram’da Profil Fotoğrafını Büyütmek ve İndirmek

Android ‘li akıllı telefonlar ve iPhone ‘daki Instagram’da Profil Fotoğrafını Büyütmek ve İndirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. 2010 yılında hayatımıza giren Instagram o günden bu yana çok değişti ve yepyeni özellikler kazandı. Fakat uygulamada profil fotoğraflarını hala tam boyutta görme imkanı sunulmuyor. Bunun için Android ve iOS’te üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacınız olacak.

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