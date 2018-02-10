Akıllı telefonunuzda günün neredeyse her saatinde zaman geçirdiğinizi inkar etmek olmaz… Sosyal medya uygulamaları, web gezintisi gibi bir sürü aktivite yaptığınız akıllı telefonunuzda internet paketinizin hızlıca tükenmesi de oldukça sinir bozucu bir durum. Bu yazımızda sizlere mobil veri kullanımını azaltma yollarından bahsedeceğiz.

Android: Mobil Veri Kullanımını Azaltma

Android telefonunuza internet veri kullanımını azaltmak için aşağıdaki uygulamaları indirebilirsiniz.

1- Google Go

Google Go, Android’te bildiğimiz Google uygulamasının hafif versiyonudur. Bu uygulamayı kullanarak internette daha hızlı ve kolay bir şekilde gezinti yapabilirsiniz. Ayrıca bant genişliği çok düşük olduğunda da internette sorun yaşamadan hızlıca dolaşabilirsiniz.

Uygulamada Ayarlar‘a girerek Daha Az Veri Kullan seçeneğini etkinleştirerek internet paketinizin hızlıca tükenmesini engelleyebilirsiniz.

Google Go’yu Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- Datally

Datally‘i Android telefonunuzda indirerek mobil veri kullanımınızı takip edebilirsiniz. Google’ın geliştirdiği ve kullanıma sunduğu bu uygulamayı kullanarak internet paketinizi en çok kullanan uygulamayı engelleyebilirsiniz.

Datally’i indirmek için buraya tıklayın.

3- Opera Max

Opera Max, mobil veri kullanımını analiz eder ve size sunar. Mobil veri tüketimini azaltmak için tasarlanmış bu uygulama mobil veri tasarrufu yapmanızı sağlar.

Opera Max’i Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

4- Facebook Lite

Mobil telefonunuzdan gün içerisinde sürekli Facebook’u kontrol ediyorsanız bu mobil veri kullanımı tüketiminde büyük bir rol oynar. Facebook’un geliştirdiği ve kullanıcılarının daha az mobil veri tüketmesini sağlayan Facebook Lite‘ı kullanarak ana Facebook uygulamasında yaptığınız tüm işleri yapabilir bildirimleri kontrol edebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

5- Facebook Messenger Lite

Messenger Lite‘da tıpkı Facebook Lite gibi daha az veri tüketmenizi sağlar. Messenger’ın ana uygulamasına göre daha sade olan Messenger Lite’da ücretsiz aramalar yapabilir, etiketler gönderebilir, kişilerin çevrimiçi olup olmadığını görebilirsiniz.

Facebook Messenger Lite‘ı indirmek için buraya tıklayın.

6- NetGuard

NetGuard, mobil verinizi hangi uygulamaların tükettiğini takip eder ve bunları bir liste haline getirerek size sunar. Mobil veri kullanımını azaltmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanarak, mobil verinizi tüketen uygulamaların veri tüketmesini engelleyebilirsiniz.

NetGuard’ı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Mobil Veri Kullanımını Azaltma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.