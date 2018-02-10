Android telefonunuzdaki sistem zil sesleri kısıtlıdır. Bir süre sonra bu zil seslerini kullanmaktan sıkılabilir, yeni zil sesleri arayabilirsiniz. Dilinize dolanan bir şarkının en güzel bölümünü keserek zil sesi olarak Android telefonunuza uyarlayabilirsiniz. Android telefonunuzda zil sesi oluşturma ve düzenlemek için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Zil Sesi Oluşturma

Android telefonunuzda zil sesi oluşturma ve zil sesini düzenlemek için Ringdroid‘i indirin. Ringdroid, ücretsiz Google Play Store uygulamasıdır. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Ringdroid’i açın ve uygulamada, telefonunuzda yer alan tüm ses dosyalarını listelemek için ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunarak Hepsini Göster‘e basın.

Düzenlemek ve zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz ses dosyasının üzerine bir kez dokunun. Ringdroid, zil sesi oluşturma işlemi ve seçtiğiniz ses dosyasını düzenlemenizi sağlamak için ses dosyasını uygulama ana ekranında açar. Müzikte kesmek istediğiniz bölüme, ekranda bulunan uzun çizgilerle gelin veya ekranın en altında yer alan Başlama ve Bitiş‘e müziğin kırpmak istediğiniz bölümünün başladığı ve sona erdiği saniyeleri girin.

İşlemi tamamladıktan sonra ekrandaki Kaydet butonuna basın. Açılan pencerede, düzenlediğiniz ses dosyasını telefonda ne olarak kullanmak istediğinizi belirleyin. Düzenlediğiniz ses dosyasını, bildirim, alarm veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Zil Sesi Oluşturma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.