Eğer telefonunuzun sistem uygulamalarını değiştirmek veya silmek istiyorsanız, Root erişimini sağlamanız gerek. Onun için sizlere anlatacağımız AVEA inTouch 4 Root atma yazımızı dikkatle okuyun. Adımları uygulamaya geçmeden önce kişisel verilerinizi başka bir yere depolamayı unutmayın.

İndirmeniz gerekenler

KingRoot’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingRoot programını telefonunuza indirin.

Root programını telefonunuza kurabilmek için öncelikle Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek. Bunun için Ayarlar menüsüne girin ve Güvenlik kısmına erişin. Sonrasında ise, alt kısımda yer alan Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.

Telefonunuzun şarjının olup olmadığını kontrol edin. Batarya gücü değeriniz %50’nin üstünde olmalı.

AVEA inTouch 4 Root Atma

Öncelikle yükleme işlemini tamamlamış olduğunuz KingRoot programını çalıştırmak için, sağ alt köşedeki AÇ butonuna basın.

Şimdi ise, karşınıza gelen ekranda AVEA inTouch 4 Root atma işlemini başlatmak için START ROOT butonuna basın.

Bu işlem biraz zaman alabilir. Ama siz ekrana gelen yüzdelik dilim ile süreci takip edebilirsiniz.

Son olarak, ekranınıza gelen Root successfully yazısı işlemde başarılı olduğunuz anlamına gelir.

Bunun ardından telefonunuzu yeniden başlatarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Yeniden açıldığında uygulamalarınız arasında Superuser’ın olup olmadığını kontrol edin. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.