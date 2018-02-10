Google Pixel Buds Artık Daha Fazla Ülkede Satışta

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Google kumaş ipli Pixel Buds kulaklığını tanıtmış ve elbette en iyi Pixel 2 serisi telefonlarla çalışacak şekilde tasarlanmıştı.

Şimdiye kadar kulaklık sadece ABD ve Kanada’da mevcuttu. Ancak şimdi bir avuç pazara daha giriş yaptı ve işler değişmiş durumda.

Pazarlar Avustralya, Almanya ve İngiltere olarak yer alıyor. Fiyatlandırma konusuna gelince kulaklıklar sırasıyla 194 dolar, 179 euro ve 159 pound. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Google Pixel Buds – Pixel 2 İçin Bluetooth Earbuds