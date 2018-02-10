Batarya gücünüzün %50’den yüksek olmasına özen gösterin. Bu sayede işlemler esnasında telefonunuz kapanmaz ve bir sorunla karşılaşmazsınız.

Kurulumunu yapmadan önce Bilinmeyen kaynaklar seçeneğinin açık olması gerek. Öncelikle telefonunuzun Ayarlarından Güvenlik kısmına erişin. Şimdi ise menüde yer alan Bilinmeyen kaynakları aktif hale getirin.

Bu yazımızda Reeder P10 Root atma işlemini ele aldık. Telefonunuza vereceğiniz Root izinleri sayesinde, firmanın kurduğu ve kaldırılamayan uygulamaları kolayca kaldırabilirsiniz. İşlemlere başlamadan önce kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

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