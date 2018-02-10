Herhangi bir nedenden dolayı telefonunuz açılmıyor olabilir. Bu yazımızda Reeder P10 Stock ROM yükleme işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. Anlatacağımız yöntem ile telefonunuza sadece Stock değil, dilerseniz Custom ROM’lar da kurabilirsiniz. İşlemler sonrası alabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

İndirmeniz gereken dosyalar

Buraya tıklayarak SP Flash Tool’u indirebilirsiniz.

ROM dosyanızı buradan bulabilirsiniz.

Hazırlık

Reeder P10’u bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklamasını aktif etmeniz gerek. İlk olarak Ayarlar kısmına girerek Telefon hakkında kısmına erişin. Ardından Derleme numarası adlı seçeneğe 6-7 kez art arda dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Ayarlar menüsüne geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan SP Flash Tool’u indirin.

ROM dosyanızı indirin.

Reeder P10 Stock ROM Yükleme

İlk önce SP Flash Tool’u açmanız gerek. Bunun için klasörüne erişerek flash_tool adlı dosyaya çift tık atın.

Ardından ROM dosyanızı seçmek için sağda yer alan Scatter-loading butonuna tıklayın.

Telefonunuza dönerek Güç tuşuna basılı tutun ve kapanmasını bekleyin.

Şimdi ise, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak Reeder P10’u USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Reeder P10 Stock ROM yükleme işlemi, bilgisayarınız telefonununuzu algıladıktan sonra otomatik olarak başlayacaktır. Eğer otomatik olarak yükleme başlamaz ise, üst tarafta yer alan Downlaod butonuna basarak yüklemeyi başlatabilirsiniz.

İşleminiz bittiğinde, ekranınıza Download Ok diye bir pencere gelecektir. Bunun anlamı ise, Reeder P10 Stock ROM yükleme işleminde başarılı olduğunuzun göstergesidir.

Son olarak, USB kablonuzu bilgisayardan çekerek telefonunuzu yeniden başlatın. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.