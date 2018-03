Samsung Galaxy S8 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Samsung Galaxy S8 Wi-Fi sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Samsung’un 2017 yılında kullanıma sunduğu amiral gemisi konumundaki Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları her ne kadar çok başarılı donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyor olsalar da elbette sıfır sorunlu cihazlar da değil. Kullanıcılar yeni aldıkları akıllı telefonlarda WiFi sorunu yaşayabiliyor. Peki Samsung Galaxy S8 WiFi sorunu ile karşılaşan kullanıcılar ne yapabilir?

Bu işlemlerle sonuç alamıyorsanız deneyebileceğiniz başka yöntemler de var.

Settings menüsüne gidin ve Wi-Fi‘a girin.

Bağlanmaya çalıştığınız / sorun yaşadığınız kablosuz ağ adının üzerine uzun dokunun, beliren seçenekler arasından Forget network‘ü seçin.

Daha sonra kablosuz ağlar için tarama yapın ve ilgili ağa bağlanıp kablosuz ağ şifresini girin.

Birçok akıllı telefonda bulunan Smart Wi-Fi Switch özelliği cihazlarda mevcut ağlar arasından daha iyi koşullar sunan ağın tercih edilmesini sağlıyor. Galaxy S8’de yaşadığınız WiFi sorunları bu özellikten kaynaklanabilir.

Mobil veri bağlantısını etkinleştirin.

Settings – Wi-Fi yolunu izleyin.

Advanced seçeneğine gidin ve Wi-Fi History‘den Smart Switch seçeneğini devre dışı bırakın.

Wi-Fi Bağlantısının Sürekli Aktif Kalmasını Sağlayın

Settings – Wi-Fi menüsüne erişin.

Sağ köşedeki More seçeneğine dokunun.

Advanced‘a girin.

Keep Wi-Fi on during sleep‘e dokunup açılan menüden Always‘i seçin.

Yazılım Güncellemelerini Yükleyin

Bu tür sorunları akıllı telefon üreticileri genellikle yazılım güncellemeleri aracılığıyla çözebiliyor. Cihazınız için yayınlanan güncellemeleri mutlaka yükleyin. Güncellemeleri elle kontrol etmek için Settings – About – Check for updates yolunu izleyebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.