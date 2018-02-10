Samsung Galaxy S8 Wi-Fi sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Samsung’un 2017 yılında kullanıma sunduğu amiral gemisi konumundaki Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonları her ne kadar çok başarılı donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyor olsalar da elbette sıfır sorunlu cihazlar da değil. Kullanıcılar yeni aldıkları akıllı telefonlarda WiFi sorunu yaşayabiliyor. Peki Samsung Galaxy S8 WiFi sorunu ile karşılaşan kullanıcılar ne yapabilir?

Samsung Galaxy S8 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Galaxy S8 / S8+ akıllı telefonu kapatın ve tekrar açın. Kablosuz ağa bağlanmayı deneyin.

Kablosuz router / modemi yeniden başlatın ve sonuç alıp alamadığınıza bakın.

Bağlanmakta sorun yaşadığınız WiFi ağına başka bir akıllı telefon ya da cihazla bağlanmayı deneyin. Eğer onunla da sorun yaşıyorsanız sıkıntı akıllı telefonda değil router’da demektir.

WiFi sinyal seviyesini kontrol edin. Sinyal zayıfsa router’a yaklaşmayı deneyin.

Ağa bağlanırken doğrulama sorunu yaşıyorsanız girdiğiniz WiFi parolası yanlış olabilir, şifreyi kontrol edin.

Bu işlemlerle sonuç alamıyorsanız deneyebileceğiniz başka yöntemler de var.

Kablosuz Ağı Unutma

Settings menüsüne gidin ve Wi-Fi‘a girin.

Bağlanmaya çalıştığınız / sorun yaşadığınız kablosuz ağ adının üzerine uzun dokunun, beliren seçenekler arasından Forget network‘ü seçin.

Daha sonra kablosuz ağlar için tarama yapın ve ilgili ağa bağlanıp kablosuz ağ şifresini girin.

Smart Wi-Fi Switch Özelliğini Devre Dışı Bırakma