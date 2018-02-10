Samsung’un 2015 Amiral Gemileri Oreo Güncellemesi Alabilir

Samsung Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+ ve Note5’in tamamı Oreo güncellemesi alacak. T-Mobile’ın resmi web sitesinde yer alan Üretici Geliştirme başlıklı sayfada servis sağlayıcı ve cihaz üreticisinin yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde anlaştıkları ve bunun Oreo olacağı açıklanmış.

Galaxy S6 için muhtemel bir Oreo güncellemesinden daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Dahası son aylarda birkaç kez Samsung müşteri hizmetleri temsilcileri tarafından S6 için bir güncelleme yayımlanacağı haberlerini almıştık. Bu güncellemenin ise şubat ayını bulacağı belirtiliyordu.

Galaxy S6 ve Oreo güncellemesine işaret eden mevcut T-Mobile sayfasına bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.