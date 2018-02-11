Huawei Mate 9 Hard Reset Atma

Eğer telefonunuzun ekran kilidini unuttuysanız, hard reset atarak durumu çözebilirsiniz. Bu yazımızda Huawei Mate 9 Hard Reset atma işlemini ele aldık.

Huawei Mate 9 Hard Reset Atma

İlk önce telefonunuz kapalı ise Güç tuşuna basılı tutarak açılmasını sağlayın.

Sonrasında çeviriciyi açarak, *#*#284659#*#*’ı yazarak arama butonuna basın.

Bunun sonucunda karşınıza gelen Project Menü ekranında Restore Factory seçeneğine basın.

Bu işlem biraz zaman alabilir ama telefonunuz yeniden açılacaktır. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

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