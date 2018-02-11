Eğer telefonunuzun ekran kilidini unuttuysanız, hard reset atarak durumu çözebilirsiniz. Bu yazımızda Huawei Mate 9 Hard Reset atma işlemini ele aldık.
Huawei Mate 9 Hard Reset Atma
İlk önce telefonunuz kapalı ise Güç tuşuna basılı tutarak açılmasını sağlayın.
Sonrasında çeviriciyi açarak, *#*#284659#*#*’ı yazarak arama butonuna basın.
Bunun sonucunda karşınıza gelen Project Menü ekranında Restore Factory seçeneğine basın.
Bu işlem biraz zaman alabilir ama telefonunuz yeniden açılacaktır. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza danışabilirsiniz.