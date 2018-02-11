Bu yazımızda, Huawei Mate 9 Pro Download Mode’a girme işlemini ele aldık.
Huawei Mate 9 Pro Download Mode’a Girme
Öncelikle Güç tuşundan yardım alarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.
Ardından Ses kısma ve Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak USB kablo ile Huawei Mate 9 Pro’yu bilgisayarınıza bağlayın.
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