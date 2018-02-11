Huawei Mate 9 Pro Hard Reset atma işlemine başlamadan önce, Huawei Mate 9 Pro Recovery Mode’a girme adımlarını uygulamanız gerek.
Huawei Mate 9 Pro Hard Reset Atma
Telefonunuzu Recovery Mode’a aldıktan sonra, Ses kısma tuşu ile wipe data / factory reset seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.
İşlemi başlatmak için tekrar wipe data / factory reset seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.
Ardından karşınıza gelen ekrandan süreci takip edebilirsiniz.
Son olarak, Reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.
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