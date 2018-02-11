Huawei Mate 9 Pro Recovery Mode’a girme işlemini yaptıktan sonra, hard reset atma işlemine geçebilrsiniz.

Huawei Mate 9 Pro Recovery Mode’a Girme

Telefonunuzu kapatmak için Güç tuşunu kullanın.

Ardından Ses yükseltme + Güç tuşuna basılı tutarak, Huawei Mate 9 Pro’nun Recovery Mode’a girmesini sağlayın.

Eğer yapmanız gereken bir işlem var ise, Ses tuşları ile hareket edebilir ve Güç tuşu sayesinde seçimlerinize onay verebilirsiniz.

Telefonunuzu yeniden başlatmak istiyorsanız, Reboot system now seçeneğini kullanabilirsiniz. Konu hakkında merak ettiğiniz noktaları uzmanlarımıza sormak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.