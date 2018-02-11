Huawei Mate 9 Recovery Mode’a girme işlemini yaparak, telefonunuzun kurtarma moduna erişebilirsiniz.
Huawei Mate 9 Recovery Mode’a Girme
Öncelikle Güç tuşunu kullanarak Huawei Mate 9’u kapatın.
Ardından Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak biraz bekleyin.
Recovery Mode ekranında Ses kısma / Ses yükseltme tuşları ile gezinebilirsiniz. Ayrıca seçimlerinizi onaylamak için Güç tuşuna basmanız gerekiyor.
Son olarak, Reboot system now‘a gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayın. Konu hakkında yardım almak istiyorsanız, forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.