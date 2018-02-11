Huawei Mate 9 Recovery Mode’a Girme

Son olarak, Reboot system now ‘a gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayın. Konu hakkında yardım almak istiyorsanız, forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Recovery Mode ekranında Ses kısma / Ses yükseltme tuşları ile gezinebilirsiniz. Ayrıca seçimlerinizi onaylamak için Güç tuşuna basmanız gerekiyor.

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