Huawei P9 Plus Fastboot Mode’a Girme

Telefonunuza bilgisayardan yükleme yapmak istiyorsanız, fastboot mode’a girmeniz gerek. Bu yazımızda Huawei P9 Plus Fastboot Mode’a girme işlemini anlatacağız.

Huawei P9 Plus Fastboot Mode’a Girme

İlk adımda Güç tuşunu kullanarak Huawei P9 Plus’ın kapanmasını sağlayın.

Ardından Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak bir süre bekleyin.

Karşınıza gelen ekranda, telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın.

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