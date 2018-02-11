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Telefonunuza bilgisayardan yükleme yapmak istiyorsanız, fastboot mode’a girmeniz gerek. Bu yazımızda Huawei P9 Plus Fastboot Mode’a girme işlemini anlatacağız.

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