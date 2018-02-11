Huawei P9 Plus Hard Reset Atma

Telefonunuzun yazılımsal bir sorunu varsa, yazımızda anlatacağımız Huawei P9 Plus Hard Reset atma işlemini yapabilirsiniz.

Huawei P9 Plus Hard Reset Atma

İlk önce telefonunuzun ekranını açmak için Güç tuşuna dokunun ve şifrenizi girin.

Şimdi ise, arama yerine gelerek *#*#284659#*#* ‘ı tuşlayın. Eğer otomatik olarak çevirmezse, arama butonuna basın.

Bunun sonucunda karşınıza gelen Project Menü’de Restore Factory diyerek işlemi başlatabilirsiniz.

Huawei P9 Plus Hard Reset Atma

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