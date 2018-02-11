Huawei P9 Plus Hard Reset Atma

Şimdi ise, arama yerine gelerek *#*#284659#*#* ‘ı tuşlayın. Eğer otomatik olarak çevirmezse, arama butonuna basın.

İlk önce telefonunuzun ekranını açmak için Güç tuşuna dokunun ve şifrenizi girin.

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