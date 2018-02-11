Telefonunuzun yazılımsal bir sorunu varsa, yazımızda anlatacağımız Huawei P9 Plus Hard Reset atma işlemini yapabilirsiniz.
Huawei P9 Plus Hard Reset Atma
İlk önce telefonunuzun ekranını açmak için Güç tuşuna dokunun ve şifrenizi girin.
Şimdi ise, arama yerine gelerek *#*#284659#*#* ‘ı tuşlayın. Eğer otomatik olarak çevirmezse, arama butonuna basın.
Bunun sonucunda karşınıza gelen Project Menü’de Restore Factory diyerek işlemi başlatabilirsiniz.
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