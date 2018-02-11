Eğer telefonunuzun kurtarma moduna erişmek istiyorsanız, Huawei P9 Plus Recovery Mode’a girme adımlarını izleyin.

Huawei P9 Plus Recovery Mode’a Girme

İlk olarak Güç tuşunu kullanarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Şimdi ise, Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak bir süre bekleyin. Bunun sonucunda telefonunuz Recovery Mode’a geçiş yapacaktır.

Bir işlem yapmak istemiyorsanız, Reboot system now‘un üzerine gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuz yeniden açılacaktır.

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