Bu yazımızda Huawei P9 Plus Soft Reset atma işlemini ele aldık.
Huawei P9 Plus Soft Reset Atma
Öncelikle telefonun sağında yer alan Güç butonuna basılı tutun. Ardından karşınıza gelen ekranda önce Kapat’a, sonra Tamam’a basın. Bu sayede Huawei P9 Plus kapanacaktır.
Son olarak, telefonunuzun yeniden açılmasını istiyorsanız Güç tuşuna basılı tutarak bekleyin.
BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN
Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Okumuş olduğunuz bu içerik, daha önceden gelen ziyaretçilerimiz tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için siz de yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın. Ek bir bilgi daha verelim: Bu içeriğe şimdiye kadar 1 ziyaretçimiz değerlendirme yaptı ve değerlendirme ortalaması ise şimdilik 5,00 üzerinden 5,00.