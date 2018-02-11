Apple, iPhone 7 Plus ve üzeri modellerindeki akıllı telefonlarına portre modu özelliği sağladı. Portre modu tamamen bu telefonlara ait bir özelliktir ve herhangi bir güncelleme ile iPhone 7 Plus’ın altındaki modellere getirilmez. Ancak iPhone 7 Plus’ın altındaki modellerde portre modunu kullanmak için üçüncü parti uygulamalar kullanabilirsiniz.

iPhone’a Portre Modu Ekleyen Dört Uygulama

1- PortraitCam

PortraitCam‘i Apple cihazınıza indirerek portre modunu kullanabilirsiniz. Portre modu ile fotoğraf çekimi yapabileceğiniz bu uygulama, fotoğraf çekerken yüzünü algılar ve odaklar. Yüzünüzün net arka planın ise bulanık gözükmesini istiyorsanız iPhone 7 Plus’ın altındaki modellerden herhangi bir iPhone’a sahipseniz uygulamayı telefonunuza indirin.

Uygulama, 3.99 USD’dir. Uygulamayı App Store‘dan indirmek için buraya tıklayın.

2- FabFocus

FabFocus, iPhone’unuzda portre modunda çekim yapmanız için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama diğer uygulamalara göre yüzü biraz daha yavaş algılasa da daha doğru sonuçlar çıkartabiliyor. Uygulamada, arka planın bulanıklık seviyesini ayarlayabilir ve isterseniz arka planda bokeh etkisi yaratabilirsiniz.

FabFocus’u App Store’dan 3.99 USD’ye satın alabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

3- Fore Photo

Fore Photo, çektiğiniz veya telefon galerisindeki fotoğraflarınıza portre modu özelliği sağlar. Yüzünüzü net arka planı bulanık yapmak ve arka plana bokeh etkisi vermek için oldukça iyi bir uygulamadır.

Fore Photo, ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamayı iPhone’unuza indirmek için buraya tıklayın.

4- AfterFocus

0.99 USD’ye App Store’dan indirebileceğiniz AfterFocus ile fotoğraflarınızı düzenleyebilir, fotoğraflarda nesneyi ön plana çıkartabilir arka planı bulanıklaştırabilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

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