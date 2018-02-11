Apple, cihazların yavaşlamaması için pil performansını düşürdüğünü açıklamıştı. Pil değişimi için fiyat indirimi yapan iPhone, kullanıcılarının şirkete kızgınlığını dindirmeye çalışırken bir hamle daha yaparak kullanıcılarına ek bir fırsat daha sundu. iOS 11’e gelecek iOS 11.3 güncellemesi ile pil performası azalan iPhone’un yavaşlamasını önlemek tamamen kullanıcılarının elinde.

Gelecek iOS 11.3 güncellemesi ile pil performansı azalan iPhone’un yavaşlamasını önlemek için yazımızı okumaya devam edin.

Pil Performansı Azalan iPhone’un Yavaşlamasını Önleme

Pil performansı azalan iPhone’un yavaşlamasını önlemek için iPhone’unuzu iOS 11.3 sürümüne güncellemeniz gerekiyor. iOS 11.3 sürümünün iPhone’da Pil bölümüne getireceği özellikle telefonun performasından biraz ödün verip pil ömründen kazanç elde edebilirsiniz. Ya da telefon performansından memnun değilseniz tam tersini yaparak şarjın hızlı tükenmesini ama telefonun performansının atmasını sağlayabilirsiniz.

iPhone’unuzda iOS 11.3 güncellemesi yaptıktan sonra Ayarlar‘a girin ve Pil‘e gidin. Güncelleme ile gelen Pil Sağlığı bölümüne dokunun. Bu ekranda güncelleme ile gelen yeni özelliği görebilirsiniz.

Telefonunuzun şarjı %80’in altına indiğinde bu özellikten size bir bildirim gelecek. Cihazınızın performansını düşürüp pil tasarrufu yapmak istiyorsanız bildirime tıklayın ve Devre Dışı Bırak‘a dokunun. Bu özellik ile pil performansı azalan iPhone’un yavaşlamasını önleyebilirsiniz.

Ayrıca bu özellik devre dışı kaldığında Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı‘na giderek Pil Sağlığı’nın altında yazacan açıklama Etkinleştir‘e dokunarak tekrar pil performansı azalan iPhone’un yavaşlamasını önleme özelliğini etkin hale getirebilirsiniz.

iPhone’unuzun çok yavaş olduğunu ve bu sorunun pilden kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız iPhone’a Hız Testi Yapma başlıklı yazımıza göz atın. Yazımıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

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