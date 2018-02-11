Samsung Galaxy A8 2018 root ve TWRP recovery kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un güncel iddialı akıllı telefon modellerinden A530F model numaralı Galaxy A8’de ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel uygulamalardan yararlanmak isteyen kullanıcıların root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de ilk olarak TWRP recovery kurulması gerekiyor.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (bootloop, softbrick gibi) içerdiğini, akıllı telefonu garanti kapsamından çıkardığını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu ifade edelim.

Samsung Galaxy A8 2018 Root ve TWRP Recovery Kurulumu

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlock ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurmak

Odin yazılımını indirin ve çalıştırın.

Akıllı telefonu kapatın. Güç, ses artırma ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarak Downloading ekranını görene dek bekleyin. Daha sonra tuşları serbest bırakın.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Odin yazılımında Added uyarısını görebilmeniz ve ID:COM kutucuğunun mavi renge bürünmesi gerek.

AP kutucuğuna tıklayın, indirmiş olduğunuz TWRP imajını seçin.

Odin’de yalnızca F.Reset Time seçeneğinin işaretli olmasına özen gösterin. Auto-Reboot seçeneğini etkinleştirmeyin. Cihazın TWRP recovery kurulumunun ardından otomatik olarak yeniden başlamaması gerekiyor.

Start butonuna tıklayın ve flash’lamanın gerçekleşmesini sağlayın.

Cihazın bilgisayarla olan bağlantısını sonlandırın. Cihazı yeniden başlatmayın.

Root Erişimini Sağlamak

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma butonuna basılı tutarak cihazın recovery modunda açılmasını sağlayın.

Wipe > Format Data yolunu izleyin ve Yes‘e dokunun.

Magisk ve no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyalarını microSD kartınıza ya da USB OTG kablosuyla akıllı telefona bağlayacağınız USB belleğinize aktarın.

Install seçeneğine dokunun, Magisk‘i seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemi no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyası için de gerçekleştirin.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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