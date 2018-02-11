Samsung Galaxy Note 8 donma ve kilitlenme sorunu ile sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Güney Kore merkezli Samsung’un güncel amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Galaxy Note 8 hayli büyük, 6.3 inç genişlikli bir Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 2960 x 1440 piksel çözünürlük değeriyle geliyor.

Exynos 8895 yongasetinden güç alan üründe 6 GB RAM ile 64 / 128 / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi bulunmakta. Arka yüzde çift 12 MP kamera yapılandırması dikkat çekiyor.

Galaxy Note 8 her ne kadar üst düzey donanımsal özelliklere sahip başarılı bir akıllı telefon olsa da cihazda zaman zaman donma ve kilitlenme gibi sorunlar yaşanabiliyor. Bu gibi durumlarda teknik servise başvurmadan önce yapabileceğiniz birkaç şey yok değil.

Samsung Galaxy Note 8 Donma ve Kilitlenme Sorunu Nasıl Çözülür?

Akıllı telefon rastgele hatalar veriyorsa / çöküyorsa ve microSD kart kullanıyorsanız öncelikle hafıza kartını çıkarın. Akıllı telefonu yeniden başlatın ve kullanmayı deneyin.

Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak sorunu geride bırakmanızı sağlayabilir. Bunun için:

Akıllı telefonu kapatın.

Güç + Bixby + Ses artırma tuşlarına basılı tutun.

tuşlarına basılı tutun. Ekranda logo belirdiğinde güç butonunu bırakın fakat diğer iki tuşa basmaya devam edin.

Android logosunu gördüğünüzde tuşları serbest bırakın.

Seçenekler arasında gezinmek için ses tuşlarını kullanın ve wipe data / factory reset seçeneğine gelin.

seçeneğine gelin. Seçeneği onaylamak için güç butonuna basın.

Yes ile devam edin.

ile devam edin. İşlem tamamlandığında Reboot system now seçeneği ile akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

NOT: Bu işlemin cihazdaki tüm verileri sileceğini hatırlatalım.

Akıllı telefonunuzda donma sorunu yaşıyorsanız yine -kullanıyorsanız- micro SD kartı çıkarın ve akıllı telefonu güvenli modda başlatın. Bunun için cihazı güç tuşunu kullanarak kapatabilir; sonra ses azaltma tuşuna basılı tutabilirsiniz. Akıllı telefon güvenli modda açıldığında sol alt köşede Safe Mode ibaresini göreceksiniz.

ibaresini göreceksiniz. Cihaz güvenli modda sorunsuz çalışıyorsa donma sorununa muhtemelen son dönemlerde yüklediğiniz bir uygulama sebep olmuştur. Şüphelendiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Akıllı telefonu kapatıp recovery modunda çalıştırdıktan sonra Cache partisyonunu temizleyebilirsiniz.

Cihazdaki verileri yedekledikten sonra hard reset atabilirsiniz.

Tüm bu yöntemlerden sonuç alamıyorsanız Odin ile stock ROM yüklemeyi de düşünebilirsiniz.

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