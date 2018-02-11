Samsung Galaxy Note Edge’e Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

Samsung Galaxy Note Edge’e Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Samsung’un 2014 sonbaharında kullanıcılarla buluşturduğu, daha sonra S serisinde de kullanmaya devam ettiği ‘Edge’ konseptinin yer aldığı ilk akıllı telefon olan Galaxy Note Edge kutusundan Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Ürün son olarak Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldı.

Güncelleme desteği uzun bir süre önce son bulan Galaxy Note Edge’e TWRP recovery yükleyip root attığınız takdirde geliştirici micky387‘nin hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM çözümü ile Android 8.1 Oreo versiyonuna geçiş imkanınız var.